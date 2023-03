L’approfondimento degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Arpiola

Un incontro in vista della Giornata mondiale dell’acqua. “Da dove viene l’acqua del rubinetto di casa e dove va a finire?“ E’ il titolo dell’evento promosso dall’associazione “Esploranda”, che dal 2003 svolge attività scientifiche attraverso laboratori di fisica e astronomia, incontri pomeridiani, eventi, collaborazioni con altre associazioni, grazie all’impegno e alla passione della presidente Loredana Capponi; gli obiettivi sono diffondere conoscenze scientifiche e tecnologiche, aiutare la comprensione della natura, stimolare l’osservazione e la creatività. Lunedì 13 marzo la scuola media di Arpiola è stata teatro di un intervento sul delicato tema dell’acqua: sono intervenuti Roberto Ribolla e Fabrizio Nadotti, membri del Consorzio Irriguo, e Alex Borrini, naturalista e guida ambientale. Il sindaco Claudio Novoa ha introdotto l’argomento ricordando l’importanza dell’acqua come risorsa da valorizzare e non sprecare, soffermandosi sia sul dato allarmante del consumo pro-capite in Italia sia sui cambiamenti climatici in corso e i pericoli legati alla siccità. Il presidente Ribolla ci ha quindi spiegato la nascita e le finalità del consorzio. La storia risale agli anni ’50, quando l’economia si fondava su agricoltura e allevamento: nel comune di Mulazzo si contavano più di 1200 bovini e 800 cavalli. Da qui il grande bisogno di acqua e la soluzione venne da un progetto del sindaco Guglielmo Mariotti in accordo con i proprietari terrieri: dal 1953 tutti insieme contribuirono volontariamente alla realizzazione di un acquedotto, un’opera di presa per prelevare acqua dal torrente Mangiola e un sistema di tubi per raggiungere i terreni. Tutto è documentato da quaderni, accuratamente e orgogliosamente conservati, con orari e giorni di lavoro prestati. Nel 1956 l’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi decretò la costituzione del Consorzio Irriguo, che tuttora è la prova dello spirito di solidarietà e collaborazione dimostrato dagli agricoltori di Mulazzo, come ricordato nell’articolo apparso sulla rivista “Monti e Boschi” nel 1955. L’acqua è essenziale per tutti gli esseri viventi, è l’habitat di molti di essi; così il naturalista Alex Borrini ci ha condotto in un viaggio alla scoperta della biodiversità. Anche qui c’è un hotspot di biodiversità. In Lunigiana ci sono specie come il tritone crestato, la salamandra pezzata e l’ululone, sulle Alpi Apuane troviamo l’endemica “Vedovella delle Apuane” e i nostri corsi d’acqua sono l’habitat dell’ontano nero, un tempo usato per la costruzione delle pale dei mulini.