"L’approccio è con toni molto confidenziali"

"Ci eravamo fermati col Covid, ma il nostro servizio era conosciuto da tempo". A parlare è Bruno Ciuffi, presidente della Misericordia, che insieme al Comune ha iniziato il progetto di sostegno ai senzatetto. "Il nostro impegno a venire in aiuto alle persone che hanno particolarmente bisogno – spiega – ha una genesi lontana nel tempo. Ci eravamo già occupati di queste problematiche, ma la pandemia ci ha costretto a fermarci. Ora ripartiamo più forti di prima".

Non è certo facile dover interagire con una persona in difficoltà: "Lo facciamo con molto tatto – va avanti il presidente –. Ci sono molte storie sulla strada. C’è chi si ritrova a dover fare i conti con una crisi economica, ma esistono anche persone che scelgono deliberatamente di fare quella vita, non possiamo e non vogliamo giudicare nessuno. Il nostro è un approccio confidenziale, non facciamo domande, ci limitiamo a portare una bevanda calda e controlliamo che abbiano tutto ciò che serve per trascorrere la notte senza avere problemi, come ad esempio una coperta oppure ci sinceriamo che queste persone sappiano a chi rivolgersi in caso di necessità, come il Comune con i Servizi sociali o le mense dedicate a chi ha bisogno".

Fortunatamente Massa non ha il problema dei senzatetto, ma bisogna sempre tenere alta la guardia: "Non esiste un fenomeno importante, ma questo non deve portarci a sottovalutare eventuali segnali. Sotto l’aspetto del servizio pratico, abbiamo iniziato ieri sera (giovedì, ndr) e andremo avanti in questi giorni. I volontari e le volontarie arrivano alle 20,30 in sede e poi iniziano il giro che dura circa un paio d’ore. Di solito le squadre sono formate da 3 o 4 persone. Nello specifico l’altra sera sono partite due squadre. La scelta di andare sul territorio per questo servizio viene direttamente dai volontari: sono loro che decidono la disponibilità a seconda dei loro impegni".

AM