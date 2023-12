L’anatra in teatro. Natoli-Solfrizzi show al Guglielmi

Un’Anatra all’arancia davvero speciale quella che va in scena stasera e domani alle 21 al teatro Guglielmi. Di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon con Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli e con Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo – la regia è firmata da Claudio Greg Gregori – Si tratta di una produzione della Compagnia Moliere,diretta proprio da Emilio Solfrizzi, in coproduzione con Teatro Stabile di Verona.

Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia. In una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla. “L’anatra all’arancia“ è una commedia che afferra immediatamente e trascina il pubblico nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene. Nel pomeriggio di domani, alle 18, alle Stanze del teatro inoltre Emilio Solfrizzi, Carlotta Natali e la compagnia incontrano il pubblico, ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Biglietti: platea 24 euro intero, 19 ridotto; I e II Ordine Centrale 22 euro intero, 17 ridotto; I e II Laterale 17 euro intero, 13 ridotto; III Ordine Centrale 17 euro intero, 12 ridotto; III Ordine Laterale 12 euro intero, 9 ridotto; Loggione 8 euro intero, 7 ridotto. Biglietti in vendita, esclusivamente a prezzo intero, su Vivaticket. Orario della biglietteria oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 18 alle 21, domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 21.

Il prossimo spettacolo in programma l’11, 12 e 13 dicembre è “Dove eravamo rimasti di e con Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Numeri, sketch, brani musicali, contributi video, con alcuni picchi di comicità: una lectio magistralis di SgarbiLopez, l’inedito Renato Zero di Solenghi, il confronto MattarellaBerlusconi, inseriti nella ormai collaudata dimensione dello show.