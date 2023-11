L’ammiraglio racconta il tricolore

Chi conosce la storia del Tricolore? Domani, giorno dell’Unità Nazionale, alle 16 nel teatrino di San Caprasio di Aulla l’Ammiraglio Enzo Menconi (nella foto) tratterà il tema ‘La bandiera d’Italia, simbolo dell’unità e della concordia nazionale’, con proiezione di una documentazione fotografica. Fin da bambini abbiamo imparato a riconoscere il Tricolore tra tutte le altre bandiere, l’abbiamo disegnato sui quaderni di scuola. Ci ha accompagnato nei momenti importanti della nostra vita: civili, militari o sportivi che fossero. Il primo Tricolore apparve nelle coccarde degli studenti di Bologna durante un moto represso nel sangue nell’autunno del 1794, poi nel 1797 a Reggio Emilia, nella bandiera della Repubblica Cispadana. La Costituzione repubblicana, nata dalla resistenza al nazifascismo recita, all’articolo 12: "La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni". Attorno a esso, e con esso, si è svolta tutta la nostra storia nazionale partendo dai primi moti risorgimentali, attraversando tante guerre e battaglie combattute per ottenere l’unificazione e giungere fino alla sua definitiva liberazione. Da oltre 200 anni per la bandiera italiana hanno combattuto e sono morti patrioti, volontari e soldati che hanno creduto che l’Italia fosse simbolicamente riassunta in quel fulgido vessillo nazionale. Conoscere la sua storia è un dovere, conoscendola diventa facile imparare ad amarla e a difenderla. La cittadinanza è invitata a partecipare a un incontro che, per l’argomento trattato, è carico di profondo significato storico, morale ed etico ed è promosso dagli Amici di San Caprasio, da Apuamater, dall’Istituto di Studi Liguri, con il patrocinio del Comune di Aulla.