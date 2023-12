Lame: torna il doppio senso di marcia. Allo studio i rimborsi autostradali

E’ imminente il definitivo ritorno alla normalità per i pendolari del tratto delle Lame: via libera al doppio senso di percorrenza con le festività natalizie. Non solo: è al vaglio del’Unione dei Comuni la bozza di Convenzione per i rimborsi dei pedaggi autostradali. Nel pomeriggio di martedì è già stato tolto il senso unico alternato nella porzione della SS62 interessata dalla frana caduta nella notte tra sabato e domenica 12 novembre, tra il km 11,800 e il km 12,000.

Resterà invece ancora per pochi giorni, fino al 23 dicembre, il semaforo nel tratto sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria in corrispondenza del Lago dell’Inferno. Lavori che erano stati avviati in aggiunta agli interventi di somma urgenza legati alla frana, al fine di mitigare le criticità di un’intera area geomorfologicamente esposta a erosione e dissesto. Il senso unico alternato, attivato al termine dei lavori di sgombero del tratto colpito dalla frana, ha consentito ad Anas di proseguire con la messa in sicurezza del versante franoso la cui complessità ha richiesto operazioni di disgaggio con l’intervento di operai rocciatori al lavoro in quota con l’impiego di funi per la rimozione delle parti e frammenti più esposti al rischio di distacco e di caduta.

Attività lavorative che sono proseguite per un mese in presenza di traffico veicolare con senso unico alternato, appunto, segnalato da semaforo semovente e dalla presenza di movieri nelle ore di punta per mitigare i disagi ai pendolari evitando il formarsi di code ed i rischi conseguenti. Resta ora l’attesa sui rimborsi dei pedaggi autostradali richiesti dal Comune di Aulla e dall’Unione dei Comuni della Lunigiana. Salt in qualità di concessionaria, previo accordo con Anas, nelle scorse settimane si era già detta disponibile a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la possibilità di rimborsare il pedaggio a tutti i residenti nei comuni della Lunigiana.

"Abbiamo ricevuto lunedì la bozza di Convenzione da Salt – riferisce il presidente dell’Unione dei Comuni, Gianluigi Giannetti - ma non è ancora stata firmata perché c’è qualche piccola modifica da fare. Dopodiché verrà condivisa e firmata da Unione dei Comuni, Anas e Salt". Solo a quel punto verranno resi pubblici i termini e le modalità per il rimborso. La gratuità dei pedaggi avrà certamente decorrenza dal giorno dell’interruzione stradale, il 12 novembre, e dovrebbe coprire il periodo ricompreso fino all’attivazione del senso unico alternato, ovvero il 22 novembre. Resta anche da capire se la gratuità sarà per i residenti nei Comuni della Lunigiana oppure verrà estesa anche a tutti coloro che non risiedono in Lunigiana ma comunque vi lavorano o studiano.

Michela Carlotti