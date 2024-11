L’Alta benemerenza al professor Ugo Boggi: chirurgo di fama mondiale

Stamani alle 10 in occasione della Festa della Toscana si terrà il consiglio comunale solenne con il conferimento dell’Alta benemerenza civica al professore Ugo Boggi. La riunione, che si terrà alla Sala Garibaldi, prevede i saluti istituzionali del presidente del consiglio comunale Cristiano Bottici e della sindaca Serena Arrighi; a seguire gli interventi del professore Ugo Boggi, ordinario di Chirurgia Generale all’Università di Pisa, e dei rappresentanti di alcune associazioni del territorio. Al termine, il conferimento dell’Alta benemerenza civica con la lettura della seguente motivazione: "Il consiglio comunale di Carrara conferisce l’Alta benemerenza civica ad un’eccellenza assoluta del nostro territorio, il professor Ugo Boggi, medico carrarese di fama mondiale i cui studi ed esperimenti sulla robotica applicata alla chirurgia hanno profondamente contribuito al progresso della scienza medica, donando nuove speranze di guarigione a pazienti di tutto il mondo".

La Festa della Toscana è stata istituita dal 2001 dalla Regione per ricordare come, nel 1786, per volere del granduca Pietro Leopoldo, la Toscana sia stata la prima ad aver abolito la pena di morte e la tortura, una scelta rivoluzionaria in nome della libertà e dei diritti. La presidenza del consiglio regionale ha dedicato l’edizione 2024 al tema “Toscana, terra di genio e innovazione”, pensando alle tante personalità che nella storia dalla Toscana hanno cambiato e rivoluzionato l’intero pianeta. Da qui la scelta di conferire al professore Ugo Boggi il prestigioso riconoscimento. Il regolamento prevede che le Alte benemerenze civiche vengano assegnate ai carraresi che abbiano svolto azione di promozione e tutela del patrimonio artistico e culturale e che si siano distinti nell’arte, cultura, scienza, economia, pubbliche relazioni e sport, in misura tale da far derivare prestigio alla città.