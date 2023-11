L’allarme di Aurora: "Troppe aggressioni"

"L’aggressione avvenuta a Villafranca nei giorni scorsi, dove un cinquantenne è stato colpito da quattro persone maggiorenni di nazionalità ignota, ha messo in evidenza come la nostra comunità sia diventa fragile ed in balia di barbari principi dediti alla legge del branco". Lo sostiene il Movimento Aurora, tramite i referenti Gianluca Pedretti e Floriano Barbieri Floriano, che esprime solidarietà alle vittime.

Nello stesso tempo chiede alle amministrazioni locali, in particolare Villafranca "di affrontare in maniera più decisa l’avanzare di questi fenomeni a partire da regolamenti più severi anche sul decoro urbano. Si rivolge a tutti i cittadini chiedendo di sviluppare quel senso di fratellanza ed appartenenza; due requisiti che ci permetteranno la sopravvivenza".