Lago del Sole, festa grande con l’associazione Foryou

Una festa bella, divertente e partecipata quella andata in scena al Lago del Sole (via Pradaccio) nel giorno di San Valentino e dedicata al Carnevale delle maschere. "C’erano tantissime persone, almeno tre volte di più – dicono gli organizzatori – rispetto alle precedenti edizioni", in sordina anche a causa del post Covid. L’iniziativa dedicata all’appuntamento con coriandoli e stelle filanti è infatti alla sua terza edizione e punta a diventare un appuntamento fisso nel panorama cittadino. Assieme all’associazione Foryou c’era a polizia municipale di Massa, che ha nuovamente aderito su impulso del comandante Giuliano Vitali e con l’organizzazione dell’agente Davide Vanelli. Ma martedì pomeriggio nell’area dedicata alle attività ’en plen air’ c’erano anche l’agente Alessio Vitaloni, il parroco don Gió (Giovanni Locatelli) e l’ispettore Samuele Belli. I vigili hanno portato dolci e stelle filanti, durante la festa si sono gustate altre prelibatezze e pan cake. Un mare di foto, sorrisi e tanti giovani con le loro famiglie che hanno scelto di trascorrere un pomeriggio diverso, baciato da un meteo favorevole. L’appuntamento è per il prossimo anno.

Intanto la polizia municipale si prepara per un’altra iniziativa: martedì 21 doppio ’pit stop’ al Noa e all’Opa nei reparti di pediatria. Per portare altra gioia e sorrisi ai piccoli pazienti. Presenti anche don Gió, il comandante Giuliano Vitali e il vescovo Mario Vaccari.