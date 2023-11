L’"affaire" biblioteca. Arrighi replica a Manuel: "Nessun campeggio"

Sul caso dei lavori alla biblioteca civica di Marina di Carrara interviene la sindaca Serena Arrighi. Dopo l’intervento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel, che ha attaccato l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni sostenendo che i lavori alla biblioteca sono fermi e all’interno c’è un bivacco, la prima cittadina interviene per difendere la sua assessora. Manuel ha documentato fotograficamente un bivacco all’interno del cantiere della biblioteca di via Garibaldi, e per questo ha chiesto all’assessore Guadagni di vigilare sulla struttura. Ma Manuel ha anche parlato di lavori mai partiti, a differenza dell’assessore Guadagni che sostiene siano in dirittura di arrivo.

Secondo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia non esisterebbe un cantiere perché non ci sono tracce che lo dimorerebbero, betoniere, materiali edili, nemmeno la legenda dei lavori in corso, obbligatoria per legge. Insomma un botta e risposta tra Manuel e l’assessore ai lavori pubblici che adesso vede la sindaca fare quadrato attorno alla Guadagni. "Sulla biblioteca di Marina il consigliere di Fratelli d’Italia alza la voce rivolgendo accuse gratuite all’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni – scrive la sindaca Arrighi –, ma questa sua disperata richiesta di attenzioni dimostra solo approssimazione e scarsa conoscenza di quello che dice. Da parte mia voglio ribadire la piena fiducia nel lavoro dell’assessore Guadagni e la piena solidarietà nei suoi confronti dopo questi attacchi sconclusionati. A differenza del consigliere Manuel che mai è entrato nell’area di cantiere, l’assessore ha svolto un sopralluogo assieme ai tecnici comunali e agli operai della ditta giovedì mattina, e ha potuto osservare con i suoi occhi quello che poi ha descritto". "All’interno della ex scuola non nessun campeggio, come vorrebbe farci credere Manuel – conclude la sindaca –, c’è invece un cantiere che sta andando avanti. Quello del recupero della biblioteca di Marina è un progetto che abbiamo sviluppato stralciandolo dal cantiere della Giromini, che abbiamo trovato bloccato e che stiamo faticosamente lavorando per farlo ripartire. In questo momento gli uffici sono dietro a numerose scadenze legate al Pnrr e ad altri importanti progetti, e quindi è possibile che per il cantiere della biblioteca si sia verificato qualche ritardo, ma i lavori stanno andando avanti e siamo fiduciosi che possano concludersi in tempi ragionevoli".