L’acqua è una nostra amica. Vitale per l’esistenza dell’uomo

L’acqua è una delle sostanze più importanti ed essenziali per la vita dell’uomo. Il nostro organismo è costituito per circa il 63% da acqua e la maggior parte delle reazioni chimiche avviene in soluzione acquosa. Sulla terra l’acqua si può trovare allo stato solido, allo stato liquido e allo stato aeriforme. L’acqua non è mai ferma e si sposta da una parte all’altra della terra cambiando continuamente il suo stato di aggregazione. L’acqua dei fiumi, dei laghi e dei mari, infatti , evapora per effetto del calore solare e condensa in minutissime goccioline formando le nuvole; queste, trascinate in altre regioni dai venti, sottoposte a variazioni di temperatura e di pressione, formano la pioggia restituendo acqua pura. A contatto con il suolo, l’acqua piovana scioglie una certa quota di sali minerali solubili e ritorna al mare attraverso fiumi e torrenti, oppure si raccoglie nelle falde acquifere del sottosuolo.

A seconda del percorso che le acque seguono nel loro movimento e delle zone in cui esse si raccolgono, la quantità e il tipo di sostanze che vi si disciolgono possono essere molto varie, conferendo alle acque caratteristiche diverse. Vediamole nel dettaglio. Le acque meteoriche o piovane che arrivano sulla terra sotto forma di pioggia. Le acque superficiali sono quelle dei fiumi, dei laghi, del mare e dei ghiacciai, mentre le acque correnti sono quelle dei ruscelli, dei torrenti e dei fiumi. Le acque sotterranee che filtrano attraverso il terreno e si raccolgono sugli strati impermeabili del sottosuolo formando le falde acquifere. Le acque del mare. Le acque minerali provengono da sorgenti naturali e possiedono un particolare contenuto di sali minerali. L’acqua distillata è esente da qualsiasi impurità. L’acqua potabile che deve essere incolore, inodore, limpida, di sapore gradevole e deve presentare caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche che rientrino nei limiti fissati dalle leggi vigenti.

L’acqua è davvero una nostra grande amica e noi bambini ci siamo intervistati a vicenda per capire cosa facciamo per prenderci cura di lei. Alla domanda: "Cosa fai per non sprecare l’acqua?", queste sono state le nostre risposte. "Non lascio mai aperto il rubinetto dopo averla utilizzata". "Mentre faccio la doccia non lascio sempre il rubinetto aperto, prima mi insapono poi apro il rubinetto e mi sciacquo". "Quando mi lavo i denti chiudo il rubinetto poi riapro per sciacquarmi". "Io non gioco con l’acqua".