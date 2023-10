Laboratorio ’Arte al buio’ nel castello

L’associazione “A piccoli passi“ raggiunge il nono anno dalla sua nascita e oggi presenta il frutto del suo lavoro, con l’ultimo appuntamento del laboratorio di arti e mestieri che è intitolato “Arte al buio“. Dalle 19 al Castello Malaspina di Terrarossa andrà in scena un viaggio a sorpresa nei “Sentimenti“, è questo infatti il tema che è stato scelto per l’edizione annuale del laboratorio svolto per due mesi nella biblioteca naturale "Albino Fontana" con la direzione artistica di Cristina Balsotti ed il costante contributo della volontaria Anna Gentili.

"Dall’amicizia, alla rabbia, dalla paura alla gioia e solidarietà, i sentimenti li abbiamo sperimentati un po’ tutti - riferisce la presidente Sabina Pietrini – lasciando le bambine e i bambini liberi nell’espressione". Accanto al disegno libero, i piccoli autori sono stati coinvolti nelle letture ad alta voce sul tema ambientale "Terra". Laboratori, dunque, rivolti a minori in età scolare di tutto il comprensorio lunigianese. Giocoforza la distanza, spiega la Pietrini: "Hanno partecipato in prevalenza bambine e bambini provenienti da Aulla e Licciana ma alcuni provengono anche da altri Comuni".

Nell’evento di oggi è previsto un momento speciale per la pace: tema che impegnerà l’Associazione anche all’incontro "Parole di pace per costruire la pace" organizzato per le 16 di domani in sala consiliare del comune di Aulla da Arci agogo e Accademia Apuana della Pace. L’Associazione sarà presente ad Aulla anche domenica per la festa di Halloween. La missione è sempre la stessa: "Creare momenti di socializzazione e convivialità per trascorrere il tempo in maniera sana e trasmettendo il valore della condivisione".

Numerose le iniziative che hanno impegnato negli anni i volontari di "A piccoli passi": dall’adesione al progetto WWF-Italia per costruire oasi naturali negli ospedali pediatrici, al telefono azzurro su bullismo e cyberbullismo, alle adozioni a distanza: "In Congo – spiega la Presidente - abbiamo incontrato il premio Nobel per la pace Denis Mukwege, medico impegnato nella cura di donne vittime di stupro". Altro obiettivo è fare rete con le associazioni locali per realizzare risultati condivisi.

"E poi – aggiunge infine Sabina Pietrini – lavoriamo tantissimo sulla disabilità: abbiamo infatti realizzato la giornata di Camp terapia e andiamo a fare animazione nei centri di socializzazione, soprattutto quello di Quercia". Dal 10 novembre, sempre al Castello di Terrarossa, sarà allestita la mostra delle opere dei giovani artisti ed è già in cantiere uno "Speciale Natale". Intanto, l’appuntamento è per stasera al Castello di Terrarossa dove, dalle 21, farà tappa anche il Festival MutaMenti con il concerto degli studenti del Liceo Musicale Palma di Massa".

Michela Carlotti