Laboratori per gli alunni alla scoperta di Albiano Magra

Cultura, ambiente, origini. Sono alcuni tra i primi argomenti trattati nei laboratori offerti dalla Pro Loco Viviamo Albiano, alla scuola primaria di Albiano Magra, laboratori ripresi dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. I bambini hanno potuto conoscere il fantastico mondo delle api con l’esperto apicoltore Luigi Biggi. Non solo, le nostre origini e quelle della nostra famiglia, con la realizzazione di un albero genealogico, sono state affrontate in un laboratorio con Geppina Sica. A seguito di un incontro in aula, sulle origini e lo sviluppo del paese, tenuto da Gian Piero Giampietri, si è svolta la prima uscita didattica sul territorio. La coinvolgente Chiara Bettalli ha accompagnato la classe 5 A in un tour, rivisitato a misura di bambino, del format Albiano Segreta. La Proloco ringrazia don Fabio Arduino e le insegnanti della primaria Gandhi. "Una bellissima mattinata" sottolinea l’assessore Giada Moretti.