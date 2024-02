"La XV rassegna Teatro in dialetto massese: il patrimonio linguistico e culturale di Massa in scena al Teatro Guglielmi"

Sarà il dialetto a dare il benvenuto alla primavera spalancando le porte del Teatro Guglielmi alla XV rassegna Teatro in dialetto massese. Porterà sul palcoscenico tre storiche compagnie della città che si esibiranno in tre serate tra il 21 marzo e il 12 maggio. La rassegna è stata presentata dall’assessore alla cultura del Comune di Massa, Monica Bertoneri, insieme a Cinzia Bertilorenzi per la direzione artistica e ai rappresentanti delle compagnie Teatro città di Massa, Pan fatto in ca’ e Teatro comico dialettale. Ha portato il saluto dell’amministrazione, l’assessore Bertoneri, sottolineando l’importanza di aprire le porte del teatro Guglielmi alle compagnie dialettali.

"Alcune frasi del dialetto rappresentano il nostro essere massese – ha commentato – e talvolta ci aiutano ad esprimere concetti ben precisi, a dimostrazione che le parole del dialetto fanno parte della nostra tradizione. La rassegna, oltre ad offrirci risate e divertimento, ci aiuterà pertanto anche a tramandare il nostro dialetto in quanto i giovani lo conoscono sempre meno. Tuttavia anche per gli adulti, partecipare alla rassegna, sarà un’occasione per ascoltarlo e riviverlo". Nel dialetto, questa lingua sempre più in disuso, affondano le radici di un popolo ed è necessario parlarlo per non farlo morire. E attraverso il teatro, attraverso le compagnie, questo idioma interagisce con la cultura popolare per riscoprire un’identità ancora in vita.

Per l’associazione Teatro Città di Massa erano presenti la presidente Stefania Buffa e la consigliera Martina Grassi, oltre al regista Filippo Badiali. “Anche i angeli i magnene…i taghjarin!” è la commedia che porteranno in scena dal 21 al 23 marzo. Tre divertenti atti di Antonella Zucchini con la regia di Badiali. La direttrice artistica Rita Cappelletti, con il presidente Roberto Borghini, ha illustrato il lavoro della compagnia Teatro Comico Dialettale Massese che salirà sul palco dal 25 al 27 aprile con la commedia “Quande a se sogne da ‘mbriachi” per la regia di Fernando Petroli. Si tratta di una trasposizione in dialetto massese della commedia “Sogno di una notte di mezza sbornia” di Eduardo De Filippo.

Pietro Chesi, presidente della compagnia ‘Pan Fatto ‘n ca’, con gli attori new entry Francesco Racanati e Riccardo Barbieri, ha presentato la commedia "’Na moghja en piazza Stazion e n’altra en piazza di Culi… co’ rispetto parlando", tratta da un’opera di Ray Cooney, con la regia di Pietro e Claudia Chesi, che andrà in scena dal 10 al 12 maggio. Una ricca rassegna dialettale con cui il Comune di Massa offre alle compagnie la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del prestigioso Teatro Guglielmi.

Angela Maria Fruzzetti