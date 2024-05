La ’voce’ sicura nell’emergenza. Nuova sede per la ’Radio C.B.’

Una giornata che è diventata un grande "grazie". Ieri mattina l’associazione Radio C.B. di Villafranca ha voluto farsi conoscere e incontrare la cittadinanza, inaugurando la nuova sede in via degli Orti. La presentazione dell’associazione è stata affidata al presidente Raffaele Maffei. "Grazie è il tema della giornata, vogliamo ringraziare chi l’anno scorso ha fatto qualcosa per la comunità e per noi. Noi siamo persone comuni che hanno compiuto una scelta importante, non quando si sono iscritte, ma quando si sono messe in prima fila per aiutare gli altri. A Villafranca contiamo 35 volontari, quasi la metà sono donne, tutti sono operativi, salvo quelli vincolati dalla loro giovane età. Il direttivo è composto dal vice presidente Antimo Piola, segretaria Valentina Belfiore, tesoriere Claudia Drovandi, coordinatore Mauro Nobili, capisquadra Sabrina Zara e Barbara Zara. Tutti i nostri volontari sono formati. Tanti gli interventi svolti nel corso degli anni, come ausilio durante le manifestazioni, alle forze dell’ordine, ma anche prevenzione e informazione, servizi di allerta meteo o in emergenze fuori dal nostro comune". Tra il pubblico tanti rappresentanti delle associazioni sorelle che si trovano nei comuni di Podenzana, Tresana, Fivizzano, Pontremoli, Aulla, Licciana Nardi. Spazio poi agli interventi di Antimo Piola, fondatore del gruppo a Villafranca e presidente per oltre 20 anni, Luca Tomellini, neo volontario, Serena Micheli, 17 anni, entrata a dicembre per dimostrare che anche i giovani possono fare volontariato, Alessandro Ruggeri, presidente provinciale che ha sottolineato l’importanza della formazione. Il sindaco Filippo Bellesi: "Grazie ai volontari che intervengono a tutte le ore per fare del bene, seguendo principi di solidarietà verso il prossimo e verso il territorio. Il tesoro più grande siete voi, siete necessari e ogni amministrazione non può fare a meno di voi". La mattinata è poi andata avanti con i ringraziamenti: lo stabilimento Solvay di Massa, rappresentato da Sara Trombella, ha donato al gruppo una motopompa, la Coaf con Marco Mori l’abbigliamento tecnico, Pierpaolo Lorieri del Podere Scurtarola un gazebo.

Monica Leoncini