La vita e la musica di Giacomo Puccini: torna la lirica in Accademia

Prosegue “Marmo all’Opera!” e la collaborazione fra Amici della lirica e Accademia di Belle Arti di Carrara. Oggi alle 18 in Accademia il circolo “Mercuriali” propone uno spettacolo concerto sulla vita di Giacomo Puccini, anticipando le celebrazioni Pucciniane del 2024 in cui si ricorderà in tutto il mondo il centenario della morte del grande compositore lucchese. Elisabetta Salvatori, attrice già nota in città per i suoi spettacolo a Spazio Alberica, racconterà la vita e la musica di un uomo che spesso si sente solo e si racconta scrivendo u’nfinità di lettere, che nasce in una famiglia di musicisti, ma stenta a credere d’avere talento e l’insicurezza non lo abbandonerà mai.

Anche all’apice del successo teme di non essere all’altezza delle aspettative del pubblico e del suo editore: Giulio Ricordi. Poi la famiglia, il rapporto con Lucca, Torre del Lago, gli amori, la guerra e la paura di invecchiare. Questo affascinate racconto, da cui scaturisce un amore per il grande musicista, verrà costellato da pagine immortali tratte dalle sue opere celebri offerte da due voci importanti quali il soprano Valentina Boi e il tenore Vladimir Reutov (nella foto), accompagnate al pianoforte dal Maestro Cesare Goretta. Il posto unico numerato a 20 euro. Per prenotazioni e informazioni contattare [email protected]