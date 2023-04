La via Vandelli su RaiUno "Documentario racconta luoghi unici al mondo"

La via Vandelli protagonista in tv con un documentario fatto dalla Rai. “Alpi Apuane: da San Pellegrino in Alpe a Massa“ è il prossimo appuntamento di Sentieri – La Strada Giusta, trasmissione con Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi, in onda sabato 29 aprile, alle 14 su Raiuno e Rai Italia. A San Pellegrino in Alpe, in un bar molto ’particolare’, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, l’incontro dei conduttori. Uno straordinario punto di osservazione: a Resceto, lungo la sesta tappa ’ai Campaniletti’, in cammino dalla Finestra Vandelli al rifugio CAI Nello Conti, l’arrivo di Lino per gustare un prelibato piatto di tordelli e, circondati da una natura incontaminata, godere di un panorama mozzafiato. Il suggestivo ponte della Villetta, l’incontro con i bikers, i ragazzi di un gruppo folclorico locale, il ponte sul ruscello, il bivacco coi cavalli: da Poggio a Isola di Roccalberti focus sulla fruizione e percorribilità della Via Vandelli.

Il ’tritone del marmo’ poco sopra Pian della Fioba, a Cava Valsora, in un piccolo lago di acqua piovana, creatosi sul fondo di un pozzo estrattivo di una cava, per documentare un ecosistema unico a livello mondiale dove la vita è tornata a proliferare. Le pietre che ’parlano’: a Resceto, lungo uno dei tratti più spettacolari della Via Vandelli, il minuzioso restauro dei muretti a secco. Tre ettari di estensione, un prezioso scrigno di biodiversità: a Pian della Fioba, ad un altitudine di 900 metri, il fascino dell’orto botanico Pellegrini-Ansaldi, istituito nel 1966 per la salvaguardia della flora endemica delle Alpi Apuane. Una suggestiva piazza circondata su tre lati dai melaranci, piantumati nel 1819: a Massa, nel cuore della città, le emozioni condivise di un viaggio giunto al termine in una terra che lascia segni indelebili. Tutto nella trasmissione grazie al contributo di Paolo Marcello Simi, presidente del Cai di Massa e Andrea Ribolini, presidente di Aquilegia. "Per la prima volta – dice Simi – abbiamo portato una troupe Rai al rifugio Nello Conti, tappa fondamentale prima dell’arrivo a Massa per riprendere le forze. Siamo stati a Resceto per conoscere il paese, abbiamo parlato con i pastori. La puntata sulla Vandelli è per il gran risultato ottenuto alla campagna Fai - Luoghi del cuore e perché una parte rientra nel Sentiero Cai Italia che va dalle Alpi alla Sicilia". La troupe si è fermata quasi una settimana e ha alloggiato all’hotel Il Buongustaio di San Carlo. "L’orto botanico è stato ritenuto di notevole interesse sia per la panoramicità del luogo sia per le sue peculiarità di orto botanico montano e le attività svolte da Aquilegia – sottolinea Ribolini – Il lago dei tritoni a Valsora per la bellezza del luogo e la storia di salvaguardia grazie alla quale oggi il sito può essere fruito dai visitatori. A raccontarli la conduttrice Giulia Capocchi".

Francesco Scolaro