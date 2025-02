La via per Camporaghena. Restyling dei sentieri e festa delle giunchiglie

La manutenzione dei sentieri, in Lunigiana, è fondamentale in quanto per raggiungere le cime dei suoi monti e godere dei panorami sulle vallate è necessario poter transitare lungo tratti manutenuti e sicuri. E’ questa la direzione in cui vuole andare il progetto che sarà realizzato nel Comune di Comano attraverso un investimento dal bando “Investimenti non produttivi forestali“ del Csr Feasr 2023-2027 riguardante la gestione forestale sostenibile e multifunzionalità delle foreste. Il tratto protagonista della manutenzione ordinaria e straordinaria è quello che passa da Torsana e Camporaghena, dando modo a escursionisti, amanti di trekking e natura di riscoprire anche gli antichi borghi che si ergono in tutta la loro bellezza sotto alla sella del Monte Acuto e ai bellissimi Groppi, tutti all’interno del Parco Appennino tosco-emiliano. "L’intervento - spiega il sindaco di Comano Antonio Maffei - va a completare un anello che dal Lagastrello passa per Torsana, Camporaghena, i Prati, fino ad arrivare al Monte Acuto e ai Groppi, ricollegandosi poi al Passo. Un percorso di circa 7-8 ore già tracciato Cai e per una parte appartenente al Sentiero dei Ducati. I lavori si concentreranno nel rendere più sicuro e agevole il sentiero, soprattutto nella parte alta che va fino ai Groppi, che raggiunge circa i 1500 metri. Con questa operazione si chiude un progetto più ampio che già quattro anni fa aveva visto la sistemazione del tratto che da Camporaghena arriva ai Prati e che sta avendo un grande successo essendo molto gettonato per le camminate. Un percorso che può parlare molto di sé e della Lunigiana in generale, poiché caratterizzato non solo dalla suggestiva natura nel quale è immerso, tipica dell’Appennino, ma anche da tracce di storia dei paesi raccontate dalle strade di ciottoli antichi e dalle maestà." E per risaltare questo lavoro fatto negli anni per turisti, popolazione e cittadinanza, è in programma una giornata ai Prati di Camporaghena, organizzata su iniziativa dei Comuni di Comano e Fivizzano, con la collaborazione dell’Istituto dei Castelli, Pro Loco Castello di Comano e di Legambiente, per ammirare la magica fioritura delle giunchiglie. Un evento che si terrà domenica 4 maggio e al quale tutti sono invitati.

Anastasia Biancardi