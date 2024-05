La tutela degli animali. Nuove guardie zoofile pronte al giuramento

Sono quattro le nuove guardie zoofile che giureranno presto davanti al prefetto Guido Aprea. Le nuove leve appartengono all’associazione Ekoclub international sezione di Massa Carrara, e andranno a incrementare l’operatività del nucleo ‘Attilio Bertolucci’, che sta formando nuove guardie zoofile.

L’associazione opera su tutto il territorio provinciale in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, vigilando su animali d’affezione e svolgendo operazioni di vigilanza ittico venatoria. Ekoclub international è riconosciuto dal ministero dell’Ambiente, in particolare la sezione di Massa Carrara è iscritta al registro regionale del volontario del terzo settore. La guardia zoofila è un pubblico ufficiale e agente di polizia giudiziaria che effettua attività di tutela, controllo e repressione degli illeciti e dei reati verso gli animali e l’ambiente. Le guardie zoofile o ecozoofile, si occupano della protezione degli animali, soprattutto quelli d’affezione (cani, gatti, ecc). In questo ambito possono intervenire come se appartenessero alle forze dell’ordine. Non solo: possono intervengono nei casi di maltrattamento e di cattiva detenzione di animali, provvedendo anche a pattugliare parchi e aree verdi cittadine al fine di prevenire la commissione dei principali reati contro gli animali, come l’abbandono di bocconi avvelenati. Le guardie zoofile possono inoltre procedere all’identificazione del trasgressore colto in flagranza di reato, con obbligo di segnalare immediatamente il fatto alla Procura. Nei casi di particolare necessità e urgenza, se vi è pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o si modifichino, possono procedere al sequestro delle cose che riguardano il reato, come la polpetta avvelenata usata per uccidere un cane randagio.

Le guardie zoofile possono anche effettuare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, procedere a perquisizione personale o locale, ad esempio quando hanno fondato motivo di ritenere che in una casa si stia consumando un maltrattamento di animali domestici. Per informazioni e segnalazioni contattare la sezione di Massa Carrara all’indirizzo email [email protected] oppure telefonare al 329 37.38.118.