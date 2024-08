La tragedia di Davide: "Un vuoto incolmabile. Sarai per sempre con noi"

Era sorridente Davide, soprattutto quando stringeva tra le braccia il figlio piccolo o lo faceva giocare sulla neve. Adesso che non c’è più, la comunità di Podenzana e quella spezzina si stringono attorno alla sua famiglia. Davide Cirigliano, 38 anni, è morto giovedì, nel primo pomeriggio, in un tragico incidente nell’area del retroporto di Santo Stefano Magra. L’urto con un mezzo pesante gli è stato fatale, le sue condizioni sono apparse subito critiche ai soccorritori che non hanno potuto fare niente per salvarlo. Davide era dipendente della ditta Zancolli, centro specializzato in pneumatici e assistenza e viveva con la famiglia a Montedivalli, nel Comune di Podenzana.

La notizia di una morte così improvvisa e tragica ha sconvolto tutta la Lunigiana e lo spezzino, dal suo comune di residenza sono arrivate le condoglianze, in prima persona dal sindaco Riccardo Varese. "Siamo sconvolti - ha detto - da questa inaccettabile tragedia che ha colpito la nostra comunità. Io e l’intera amministrazione ci stringiamo, nel dolore, alla famiglia Cirigliano, per la prematura scomparsa di Davide". Decine e decine i messaggi di cordoglio arrivati da tutte le persone che lo conoscevano, ed erano tante, per la sua professione, che lo portava ad avere contati con molti clienti e per la sua grande passione per i motori. Le sue foto parlato di una famiglia felice, unita, rallegrata dalla presenza di un bimbo di tre anni. Ed è proprio la compagna a scrivere, su Facebook, il ricordo più straziante, in una lettera per lui. "Scrivere queste parole - ha pubblicato - mi sembra quasi surreale, come se in qualche modo, scriverle potesse riportarti indietro. La tua assenza è un vuoto incolmabile, un dolore che si riflette in ogni angolo della vita quotidiana. Ricordo i momenti che abbiamo condiviso, i sorrisi, le difficoltà, il tuo amore incondizionato per nostro figlio. Ogni giorno mi chiedo come riuscirò a spiegare a nostro figlio che il suo papà non è più con noi. Come potrò trasmettergli tutto l’amore che provavi per lui, le tue speranze e i tuoi sogni per il futuro? La tua perdita è una ferita profonda, non so se riuscirò mai a guarire. Cercherò di essere forte, di essere la roccia di cui nostro figlio avrà bisogno. Cercherò di mantenere vivo il tuo ricordo, di parlare di te ogni giorno, di raccontare le storie che ti riguardano, di mostrargli chi eri. Sarà diverso, pieno di sfide che non avevamo previsto. Ma prometto di fare del mio meglio per onorare la tua memoria, per essere una madre amorevole e forte, per crescere nostro figlio come avresti voluto. Mi mancherai ogni giorno. Ma soprattutto, mi mancherà vedere nostro figlio crescere con te al suo fianco. Ovunque tu sia, porteremo con noi il tuo spirito. Sarai sempre una parte di noi". M.L.