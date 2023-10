La stella cadente Il film su Claudio Russo

Quel mondo del calcio che prima ti osanna poi ti abbandona. Un ‘Doppio passo’ concetto di fuga oltre l’immagine solo lustrini e paillettes, quello che alla fine ti spinge a cercare il pane quotidiano altrove, fuori dal meccanismo. E’ un dietro le quinte il film ‘Doppio passo’ del regista fiorentino Lorenzo Borghini che uscirà il 12 ottobre nelle sale cinematografiche, in un viaggio nella vita dello storico capitano della Carrarese Claudio Russo, interpretato da Giulio Beranek. La pellicola è il frutto di un aneddoto "che mi ha raccontato mio padre nel 2019, su una partita di calcio di trent’anni fa – ricorda il regista 35enne – quando dagli spalti ha sentito un tifoso che urlava a un giocatore ‘disutile, non servi a niente’. Così ci siamo chiesti come sarebbe stato un film su un giocatore di serie C che da un momento all’altro può essere sputato fuori dall’industria e si ritrova con un pugno di mosche". Quindi l’idea prende forma, insieme allo sceneggiatore Cosimo Calamini si avvia una scrittura a due mani che vede come pretesto il mondo del calcio come arena per parlare di un racconto sociale, di un dramma familiare dove il protagonista "è sempre stato protetto da questa bolla del calcio che ti osanna ma poi quando quando non servi più ti butta – prosegue –. Claudio ha 36 anni, il sogno di aprire un ristorante ma con la speranza che la società gli rinnovi il contratto dopo un buon campionato. Ma per lui inizia una parabola discendente perché dalla vetta si ritrova a sprofondare". Questo il filo conduttore della pellicola, poi c’è l’ambientazione e su quella Borghini non ha avuto dubbi. "Carrara è una lingua che divide le Apuane dal mare, una duplicità di paesaggio che ci piaceva, con una forte classe operaia. Questo è un film iperrealista quindi Claudio doveva per forza giocare nella squadra di casa, la Carrarese. La società ci ha aperto le porte dello stadio, abbiamo fatto riprese per dare voce a un dietro le quinte sempre nascosto.

Nasce da qui, dalla crude realtà, il pretesto per parlare di un dramma di un uomo che potrebbe essere un dipendente di un’azienda che guadagna 3mila euro al mese e da un momento all’altro si ritrova a casa". Una storia a tratti leggera e a tratti crudele che racconta quanto un ambiente da molti idealizzato come quello del calcio possa avere dei lati oscuri. Nel cast, oltre a Beranek ci saranno anche Bebo Storti, Giordano De Plano, Valeria Bilello e Fabrizio Ferracane. ‘Doppio passo’ è prodotto da Garden Film assieme a Solaria in coproduzione con la società svizzera Nebel Productions e Rai Cinema. Mercoledì scorso la pellicola è stata presentata in anteprima mondiale al Lucca film festival. Anche a Carrara sarà presente da giovedì 12 ottobre alla sala Garibaldi.