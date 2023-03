La ‘Spoon River’ di Sergio Vanello a Milano Opere del fumettista esposte allo Spazio Papel

Le tavole di Sergio Vanello esposte allo Spazio Papel di Milano, nella mostra ‘Spoon River. Us and them‘, dal 26 marzo al 15 aprile, negli spazi di via Savona 12. Ci saranno alcuni lavori prodotti negli ultimi anni dal disegnatore e fumettista apuano, più un’illustrazione inedita pensata per l’evento. Per Vanello, formatosi con lode all’Accademia di Carrara, la collaborazione con il prestigioso Spazio Papel è giunta al sesto anno, a cui aggiungere Npe editore e la rivista Linus. Spazio Papel è una galleria storica per le illustrazioni e ha accolto artisti come Sergio Toppi, uno dei più grandi illustratori italiani del novecento. Uno dei frequentatori abituali della galleria era anche Sergio Bonelli, il papà e fondatore della casa editrice di fumetti. Tema della mostra sono gli abitanti della collina di Spoon River, pensati dal poeta americano Edgard Lee Masters in un’antologia pubblicata tra il 1914 e il 1915. Anche il sottotitolo, ‘Us and them’, rifacendosi a una delle più belle canzoni dei Pink Floyd, mette in evidenza il rapporto tra l’uomo e il tempo, lo spazio e l’empatia. Il lavoro di Sergio Vanello per la nuova mostra milanese è una struggente immagine di Frank Drummer, personaggio dell’antologia di Spoon River. "E’ prodotta su un cartoncino con acquerello e matite colorate – spiega – . Sono già sei anni che espongo allo Spazio Papel, luogo importante dell’illustrazione italiana, e spero di poter continuare a farlo anche nei prossimi anni con lo stesso entusiasmo". In esposizione anche delle tavole originali tratte da alcuni graphic novel prodotti da Sergio Vanello negli ultimi anni per Npe editore, come ‘La metamorfosi’, ‘ La musica di Erich Zann e altri racconti da H.P. Lovecraft, e il più recente ‘L’uomo lupo’.

Daniele Rosi