La solidarietà delle volontarie di ’A piccoli passi’

Stamani, dalle 9, in piazza Mazzini ad Aulla, le volontarie dell’associazione ’A piccoli passi’ portano in città l’iniziativa a sostegno del progetto Wwf Italia denominato ’Urban Nature’, giunto alla VIII edizione. Riconoscere la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche, ripensare il valore della natura e i modi di pianificare gli spazi urbani, anche a beneficio della salute e della sicurezza delle comunità: è l’obiettivo dell’iniziativa promossa a livello nazionale. "E’ da un decennio che promuoviamo iniziative a sostegno del Wwf e anche del Telefono Azzurro – spiega la presidente dell’associazione, Sabina Pietrini (nella foto con lavolontaria Silvia Mugnaini) –. Invitiamo tutti al nostro banchetto che, oltre alla vendita delle piantine Eriche Callune, sarà anche l’occasione per diffondere conoscenze sulle nostre attività che portiamo avanti in tema di diritti dei minori, bullismo e cittadinanza digitale".