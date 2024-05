La sfida della poesia va in scena sulla spiaggia

Oggi al Bagno Pupa Mocambo va in onda la poesia. Dalle 18 in viale Lungomare Vespucci 30/36 a Marina di Massa (ingresso libero) il #3 Zauberei Poetry Slam “Visi pallidi“ On The Beach. All’appello del Collettivo Poetico Zauberei hanno risposto numerosi poeti, in 15 si sfideranno a colpi di versi. Provengono da Lombardia, Umbria, Toscana, con una folta compagine massese. Ecco i loro nomi: Marco Alberti, Stefano Bessi Carloni, Gabriele Bonafoni, Maria Grazia Cattani, Benedetta Cardone, Marcella Cardone, Marta Fiorucci, Angela Maria Fruzzetti, Federico Malerba, Daniela Moschetti, Alessio Spetale, Elio Provitina, Giulia Manfredi, Giorgio Sala, Nicola Tolaini. Tre minuti a loro disposizione, cinque giudici scelti a caso nel pubblico, un solo vincitore. Alla conduzione Selenia Erye, Maestro di Cerimonia Maurizio Bonugli, poeta sacrificale Chiara Gedressi, lucchese, vincitrice della scorsa edizione. Lo Slam massese è valido per il campionato italiano della LIPS (Lega Italiana Poetry Slam). Durante il Poetry Slam verrà scelta una poesia che sarà inserita e letta nella mostra in via di sviluppo dedicata al connubio fotografia e poesia. Picture&Poems nasce da un incontro tra chi ama la fotografia e chi ama le parole e le usa per professione, tra Stefania Depeppe, da anni importantissima doppiatrice e Riccardo Tazzini architetto e amante della fotografia. Al termine dello Slam, grande apericena al costo di 15 euro. Prenotazioni al 331 508 6442. I componenti del ’Collettivo Poetico Zauberei’ sono: Selenia Erye, Guglielmo Bertilorenzi, Fabrizio Ferrante, Maurizio Bonugli, Silvana Cannoni.