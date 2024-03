La sfida ai fornelli. Patrizia sotto esame . Borghese fra la folla in un bagno di selfies

Chi è arrivato di corsa e con il fiato grosso per un selfie lampo, chi non credeva ai suo occhi e chi ha fatto di tutto per vedere da vicino lo chef Alessandro Borghese, in città per girare la puntata di apertura della nuova stagione di ‘Quattro ristoranti’, che andrà in onda nel periodo natalizio.

Di ieri la registrazione alla locanda Patrizia di piazza delle Erbe, dove la titolare Francesca Croci ha ospitato gli altri tre ristoratori in gara per un giudizio sulle portate e sul locale in generale. Si tratta della seconda tranche della puntata in salsa apuana del format condotto da Borghese e in onda su Sky e Tv8. La prima parte delle riprese è stata girata lunedì a Fossone, all’interno del Fienile, il locale di Ernesto De Santis. Oggi invece la troupe e lo chef saranno alla trattoria Ometto di Bedizzano che vede impegnata la titolare Lorena Farsetti, e domani tutti al mare per assaggiare i piatti della Capannina di Ciccio a Marina di Silvia Ferrari.

In città Alessandro Borghese si è presentato a bordo dell’auto ufficiale di ‘Quattro ristoranti’, è sceso davanti all’Accademia di belle arti e si è intrattenuto con i passanti, coinvolgendo nelle sue dirette social anche un paio di scolaresche che passavano nei paraggi. Dopo alcune riprese in piazza Gramsci con i carrarini accorsi per l’occasione, il celebre chef ha voluto fare colazione in uno dei locali più storici e rappresentativi di Carrara, la pasticceria di Trudi Caflish, dove si è intrattenuto a lungo e sempre sotto l’occhio vigile di fans e curiosi. Gli stessi che in gruppo lo hanno scortato fino in piazzetta delle Erbe, e dove qualcuno strada facendo ha offerto a Borghese una fetta di calda calda della Franca Tognozzi, omaggio molto gradito dall’autore che ha esclamato "buona, davvero molto buona".

In tanti si sono dati appuntamento davanti alla locanda Patrizia, nella suggestiva piazzetta, nella speranza di incontrare Borghese e potersi scattare una foto con lui, mentre i meno fortunati si sono accontentati di uno scatto davanti alla Volkswagen elettrica che trasporta i ristoratori in gara.

In tavola al Fienile hanno sfilato piatti tradizionali come baccalà marinato, taglierini nei fagioli e polenta incatenata, ma anche piatti non propriamente locali come il ‘peposo’, le uova barzotte con il tartufo e il polpo su un letto di patate. Come noto lo special sono i muscoli ripieni, anche se decisamente fuori stagione. I quattro concorrenti e Borghese, come vuole la serie di successo, hanno dovuto scegliere ognuno piatti diversi. Oltre ai protagonisti in sala anche le comparse, clienti e amici dei titolari dei ristoranti in cui si stanno girando le riprese, al massimo quindici ospiti seduti. Oggi come detto chef Borghese sarà da Ometto con Lorena che proporrà i suoi muscoli ripieni special, vale a dire quelli carrarini con il macinato. E anche per Bedizzano è previsto un piccolo bagno di folla. "Sono molto contenta di come la città stia accogliendo il programma – ha detto l’assessore al turismo Lara Benfatto, che sta supportando la produzione –, una volta in onda sarà una bella cartolina pubblicitaria per la nostra città".