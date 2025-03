"La sede di polizia serve sulle 24 ore"

Dopo l’assalto al bancomat della Bper di via Giovan Pietro, Filippo Frugoli, il commissario comunale della Lega e Andrea Tosi, capogruppo della Lega in consiglio comunale chiedono pattugliamenti notturni della municipale. "Questo ennesimo atto criminale è la dimostrazione evidente di una situazione ormai fuori controllo, che richiede risposte immediate e concrete – scrivono i due esponenti politici –. Non è accettabile che Avenza sia abbandonata al degrado e alla criminalità, mentre l’amministrazione si limita a dichiarazioni di facciata senza adottare misure reali a tutela dei cittadini. La sicurezza deve tornare ad essere una priorità. La Lega chiede ufficialmente l’istituzione di un turno notturno della polizia municipale, con pattugliamenti fissi nel quartiere di Avenza. È impensabile che un’area così popolosa e strategica della nostra città rimanga senza controlli nelle ore più delicate della giornata" .

"Dopo i due boati che hanno svegliato mezza Avenza impuniti a pochi metri di distanza, i soliti ‘clienti della notte’ cercavano di entrare nel già più volte derubato negozio di Avenza – scrive Michela Pinelli a proposito del supermercato Florio –, stavolta però alle finestre e ai balconi la gente c’era, e il costoso sistema d’allarme hanno fatto il loro dovere, e per questa volta niente liquori gratis. Ma no. Abbiamo letto che hanno trovato finalmente la soluzione. E mentre c’è chi ‘incassa un risultato importante’ e chi parla di ‘traguardo significativo’ i cittadini si guardano basiti, contemplando il vuoto della politica che ci dovrebbe rappresentare. La gente comune che magari vi votò, ne ha le scatole piene delle vittorie incassate mentre perdurano gli scassi e dei traguardi.