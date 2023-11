La scuola media ’Cocchi’ diventa più ’green’

Una scuola green. Dove? A Licciana Nardi. Sono arrivati contributi per le scuole medie per interventi di efficientamento energetico. Questo è l’intervento messo in essere dall’amministrazione Martelloni per l’edificio ospitante la scuola Cocchi, con fondi in arrivo dal programma ‘Parchi per il clima’, annualità 2020. L’oggetto del lavoro consiste nella riqualificazione energetica del sistema edificio-impianti. Gli interventi prevedono la realizzazione del cappotto termico su facciate verticali, isolamento termico del sottotetto, sostituzione di alcuni infissi deteriorati, nuove lampade con dispositivi a led, installazione di moderne valvole termostatiche. Una soluzione che assicura nel suo complesso il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. La gara, vinta da una ditta di Fivizzano, è già stata assegnata e i lavori, dal totale di 240mila euro circa, dovranno essere terminati entro 90 giorni dall’assegnazione. "Appena venuti a conoscenza del bando riguardante il programma di efficientamento all’interno dell’area Parco Appennino Tosco-Emiliano - commenta il sindaco di Licciana Nardi Renzo Martelloni - abbiamo deciso di cogliere l’occasione per ammodernare la nostra scuola di via Roma. Un intervento importante che va a migliorare la classe energetica dell’edificio, oltre a offrire ai ragazzi una scuola più confortevole, visto che non era oggetto di interventi dagli anni ‘80. Ci stiamo organizzando con la dirigente scolastica affinché i lavori possano essere condotti senza penalizzare il regolare orario delle elezioni e poi finalmente potranno prendere il via".

M.L.