La scultura per il genio di Leonardo. Tincolini scolpisce per Vinci. L’opera nella cittadina toscana

CARRARA Carrara per Vinci. Sarà realizzata dallo scultore pontederese di nascita e carrarese d’adozione (fin da quando ha frequentato qui l’Accademia di Belle Arti) Filippo Tincolini la statua del grande genio Leonardo Da Vinci, che sarà posizionata nella cittadina toscana di Vinci nel 2026. Prima tappa di avvicinamento dell’evento, ’Monumentum: arte e spazio pubblico’, che si terrà il 16 maggio, quando Vinci donerà al Museo dei bozzetti di Pietrasanta il bozzetto dell’opera stessa, mentre Tincolini, grazie al contributo degli sponsor Litix spa e Henraux spa, donerà sempre a Pietrasanta la sua opera monumentale Spaceman.

"Per me è un grande onore realizzare la scultura dedicata a Leonardo che sarà collocata a Vinci nel 2026 - commenta a caldo Tincolini - Pensare a una mia opera allestita in uno spazio pubblico in maniera permanente è una profonda soddisfazione anche perché le mie sculture vivono proprio di questo rapporto dialogico con il pubblico". Gli chiediamo come ha scelto di rappresentare il grande genio. "Ho pensato per Vinci a un’opera monumentale in marmo, a un Leonardo simbolo d’infinito con la sua mente poliedrica capace di ispirare ancora oggi. Alla base della mia opera ci sarà, infatti, l’idea di onorare Leonardo da Vinci non solo come figura storica, ma anche come fonte inesauribile di ispirazione e ricerca, celebrando il mistero della vita e l’infinito potenziale dello spirito umano. Un particolare rilievo avrà il basamento che ho concepito in stile classico, come se fosse un racconto a tutto tondo della sua genialità, simboleggiata dai principali capolavori e temi leonardeschi".

Tincolini realizza le sue opere nel laboratorio di Fantiscritti, sintetizzando alto artigianato e hi-tech, tradizione e spirito visionario, i canoni della scultura classica e le ispirazioni pop, la mitologia e i fumetti. Per queste sue particolari attitudini è spesso chiamato a partecipare a incontri internazionali, intervenendo sul tema del linguaggio della scultura e sull’utilizzo della robotica applicata al mondo dell’arte.