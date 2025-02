La scomparsa di Alcide Menchini. Commosso ricordo di Spi Cgil e Anpi

Lutto in città per la scomparsa di Alcide Menchini, personaggio molto conosciuto anche per la sua attività nell’Anpi e come sindacalista nello Spi Cgil. Inoltre Menchini è stato molto attivo anche nell’associazione degli alpini e nell’Anmil. Aveva 94 anni. La salma si trova presso la struttura della Don Gnocchi, a Marina di Massa, i funerali si svolgeranno oggi, alle 15, nella chiesa dei Quercioli. "Era un grande organizzatore di iniziative, eventi e attività legate alla partecipazione e al vivere sociale – ricorda con affetto l’Anpi di Massa, sezione Patrioti Apuani –. Negli ultimi anni era stato anche nominato presidente onorario della sezione. L’Anpi oggi lo saluterà con il proprio labaro".

Cordoglio anche da parte dello Spi-Cgil di Massa e Montignoso, che si stringe attorno alla figlia e ai familiari. "Alcide – scrive in una nota il sindacato – è stato un grande militante, sempre attivo nel sindacato e nello Spi ha lavorato con passione e tenacia per l’affermazione dei diritti e dei valori delle lavoratrici e dei lavoratori e poi degli anziani e pensionati. Con grande impegno e sacrificio, finché le forze fisiche glielo consentirono, organizzò una presenza attiva nello sportello di Villette e nella frazione di Forno, con la convinzione che il sindacato doveva e deve essere punto fisico di riferimento sociale e politico delle masse popolari. Aiutare le persone nell’affrontare i problemi della vita quotidiana, stando vicino ai più fragili, era la sua missione, la sua ragione di vita. Alcide non si è mai risparmiato, subito dopo la sua famiglia, ha sempre messo l’organizzazione sindacale al primo posto del suo quotidiano impegno, per questo era stimato, rispettato e amato dalle persone e da tutto lo Spi-Cgil".

"Va ricordato – prosegue il sindacato – anche il suo impegno democratico e antifascista, a difesa della Costituzione e per l’affermazione dei principi e dei valori in essa contenuti. Negli ultimi anni della sua lunga vita era molto la preoccupato per i rigurgiti fascisti e l’attacco ai valori costituenti e non si dava pace per l’avanzare delle destre in Italia e in Europa. Così com’era preoccupato per il riaffacciarsi delle guerre e delle minacce militariste, lui che da ragazzo aveva conosciuto la brutalità della guerra. I suoi due punti di riferimento erano lo Spi-Cgil e l’Anpi ed emoziona e intenerisce il messaggio di addio che ha voluto lasciare per salutare, con commozione e affetto, queste sue organizzazioni. Quella di Alcide è stata una straordinaria e lunga vita al servizio degli ultimi e per l’affermazione dei propri ideali, ed è per questo che costituisce, per noi compagni di lotta e per le nuove generazioni, un grande esempio e un modello di militante da ricordare con grande affetto".