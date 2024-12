La sciarpa rosa: 50 copie donate all'Oncologia del Noa da Angela Maria Fruzzetti

Si è svolta nel Day hospital dell’Oncologia del Noa la consegna di 50 copie del libro ‘La sciarpa rosa’ di Angela Maria Fruzzetti, che l’autrice ha portato in dono al reparto diretto da Andrea Mambrini. Un libro che celebra la vita. Pur raccontando anche la sofferenza, infatti, tante donne hanno saputo guardare oltre la malattia con forza e speranza.

E’ stata proprio l’autrice Angela Maria Fruzzetti, insieme a Mambrini, a portare personalmente il libro alle pazienti in terapia, un regalo gradito e ripagato con un sorriso di gratitudine. "Ringrazio Angela – sottolinea il dottor Andrea Mambrini – per aver pensato a noi e per aver voluto raccontare e dare voce alle tante donne che devono affrontare la malattia guardando al futuro. Il fulcro dell’iniziativa della sciarpa rosa è un messaggio di speranza, in cui tutta la comunità si è riconosciuta".