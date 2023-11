La scherma oltre ogni barriera. Due giorni di gare paralimpiche

Il palasport di Massa ospita la prima prova nazionale di scherma paralimpica. Domani e domenica scatta la nuova stagione della scherma in carrozzina e non vedenti, due giorni di competizioni che porteranno in città centinaia di atleti all’alba del percorso verso i Campionati Italiani in programma a maggio 2024 a San Lazzaro di Savena. Sarà il ritorno in pedana del settore paralimpico italiano dopo lo straordinario successo del Mondiale di Terni 2023, in cui gli azzurri hanno conquistato 12 medaglie.

Gare di domani, apertura con le due competizioni di spada non vedenti (maschile e femminile) e le prove di sciabola e fioretto in carrozzina. Chiusura domenica con la spada paralimpica. ’Il bel gesto’ è lo slogan scelto dal Comitato di promozione sportiva Mediterraneo Scherma per un evento dall’altissimo significato agonistico, con in pedana il meglio del movimento paralimpico italiano, nel segno di socialità e inclusione. Mission che da oltre un decennio la Federazione italiana scherma porta avanti nella sua attività, integrata tra mondo olimpico e paralimpico. L’evento è stato presentato ieri a palazzo comunale alla presenza dell’assessore allo sport Roberto Acerbo, del presidente del consiglio Agostino Incoronato, di Daniele Carmassi, consigliere e membro del Comitato paralimpico locale, di Vittorio Cucurnia delegato provinciale Coni, di Riccardo Tazzini del comitato organizzatore , di Paolo Azzi, presidente della Federazione scherma, di Marco Fialdini, responsabile tecnico della società Malaspina di Massa, di Domenico Cassina, presidente di Federscherma Toscana, di Alessandro Viti, coordinatore regionale di Sport e Salute, società del ministero per la promozione di corretti stili di vita in qualità di patrocinatore, e di Alessio Liberatori, per la Fratelli Nani quale partner dell’evento. "Siamo felicissimi di poter promuovere e accogliere una gara del genere, il palazzetto è luogo ideale per la scherma paralimpica – ha detto l’assessore Acerbo – Per il futuro mi auguro di poter portare avanti questi eventi e ripetere ogni anno l’esperienza".

"Ci saranno gli atleti paralimpici e i non vedenti ed è entusiasmante vedere come si sono messi in gioco e si muovono – ha aggiunto Tazzini – Ringraziamo la Federazione che ci dà fiducia e il Comune che ha sposato il progetto, Sport e salute, Coni, Regione Toscana e tutti i partner che ci sostengono". "Questo percorso – ha affermato Azzi – porterà alla qualifica per le Olimpiadi di Parigi e, quindi, è una tappa importante". Le gare inizieranno domani alle 9 per concludersi alle 17. Dalle 16 alle 17 si terranno gli incontri finali. L’ingresso al palazzetto è libero.