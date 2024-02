La scelta solidale per l’ambiente. Il senso del “chilometro zero“

Dal nostro libro di scienze abbiamo scoperto che una delle strade che possiamo percorrere se vogliamo alimentarci in modo sostenibile, cioè in un modo sano, consapevole e rispettoso dell’ambiente è quella del cibo a km0, detto anche a filiera corta. Scopriamo cosa significa km0? Con questa espressione si intendono tutti quegli alimenti prodotti, venduti e consumati localmente, cioè frutta verdure carne e formaggi che, per raggiungere la loro destinazione, non superano i 70km. Quali sono i vantaggi dei cibi a km0? Minor rischio di perdita della qualità privilegiando cibi di stagione e promuovendo un’alimentazione sana: anche nella nostra regione, come in tutta Italia, molte persone decidono di acquistare questi prodotti soprattutto perché, dovendo viaggiare poco.

I cibi mantengono la loro freschezza e le loro proprietà nutrizionali. La dottoressa Serena Cumisino di Humanitas dell’istituto clinico Catanese infatti afferma che scegliere prodotti a km 0, privilegiando quello che la natura offre in stagione, significa garantire la sicurezza alimentare di tutti. Questo perché percorrendo brevi distanze e quindi viaggiando per poco tempo, la luce del sole e il calore prolungato, non hanno modo di alterare i principi nutritivi dei prodotti. Ridotto impatto ambientale: un altro vantaggio è sicuramente per l’ambiente. Se compriamo dal produttore locale o al banco del supermercato che ha sulla targhetta “prodotti del territorio”, i mezzi di trasporto utilizzati dovranno percorrere brevi distanze, non viaggiare tra regioni lontane o addirittura tra stati.

Grazie a questo è minore l’emissione di anidride carbonica nei trasporti, si risparmia acqua per il lavaggio, energia per mantenere la merce al fresco e per il confezionamento. Prezzi contenuti: tutte le ragioni dette al punto due spesso ci permettono di pagare meno un cibo di qualità. I consumatori possono scegliere di andare a comprare il cibo direttamente dai produttori, oppure sono i produttori stessi che aprono la loro azienda direttamente ai consumatori o partecipano a mercati locali. Possono anche rifornire i negozi o supermercati locali. Nel territorio della lunigiana acquistare alimenti a filiera corta è abbastanza diffuso perché è un territorio prettamente agricolo. Siamo infatti lieti di invitarvi alla Sagra del km0 presso il museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo che si terrà il 23 24 25 giugno. Potrete assaggiare piatti tipici della tradizione locale cucinati con prodotti forniti dalle aziende del territorio.