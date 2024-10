La salute nella dieta mediterranea. Ragaglini testimonial negli Usa alla Giornata mondiale della pasta

Raffaello Ragaglini, nostro concittadino, marinello doc, venerdì sarà presente a Filadelfia per il meeting internazionale della Giornata della pasta. In qualità di direttore generale onorario della International pasta organization e di segretario generale onorario della Unione delle associazioni degli industriali pastai europei, Ragaglini sarà rappresante e ambasciatore dell’importanza che la pasta ha sulle tavole e nei menù di tutto il mondo. Secondo Raffaello Ragaglini, celebrando la Giornata mondiale della pasta, riconosciamo anche "l’importante ruolo che la pasta svolge nell’alimentazione del mondo e la sua capacità di adattarsi a ogni cultura. Sin dal primo Congresso Mondiale della Pasta nel 1995, la pasta si è

affermata come il prodotto che meglio incarna una cultura alimentare sana, sicura, consapevole e sostenibile dal punto di vista ambientale". Philadelphia sarà la capitale mondiale della pasta del 2024, ospitando le celebrazioni del World Pasta Day e del World Pasta Congress, riunendo tutti i professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

La pasta conta 17 milioni di tonnellate prodotte nel 2023 in 52 Paesi e l’Organizzazione Internazionale della Pasta aderisce alla 100 Billion Meals Challenge, impegnandosi a donare un miliardo di piatti di pasta alle persone più povere del mondo.

La sfida dell’Organizzazione è donare un miliardo di piatti di pasta in 10 anni per sfamare un pianeta sempre più affamato. Il progetto sarà lanciato in occasione della 26esima edizione del World Pasta Day, fissata per venerdì nella città americana per celebrare l’alimento simbolo della dieta mediterranea.