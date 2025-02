La “rivoluzione” idrica. Cantiere per l’acquedotto

Saranno due mesi di lavori e disagi a Montignoso per il rifacimento dell’acquedotto a Capanne che bloccherà via Roma, la strada principale. Si comincia oggi con l’installazione della segnaletica stradale necessaria per l’avvio del cantiere del gestore idrico Gaia Spa. Un intervento finalizzato al miglioramento della rete idrica che entrerà nella fase operativa lunedì 3 marzo con l’avvio degli scavi in Via Roma. Per consentire l’esecuzione delle opere sarà infatti necessaria la chiusura al traffico del tratto interessato e l’istituzione del doppio senso di circolazione su Via VIII Aprile. Una rivoluzione nella viabilità si preve possa durare da 45 a 60 giorni, considerando eventuali contrattempi.

"E’ un’opera fondamentale per garantire un servizio idrico più efficiente alla comunità – spiega il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti –. Siamo consapevoli che questi lavori comporteranno temporanei disagi alla circolazione, ma chiediamo la collaborazione di tutti affinché possano essere svolti nel migliore dei modi e nei tempi previsti". L’amministrazione cmunale nei mesi scorsi aveva organizzato incontri con i cittadini e cercato soluzioni alternative per evitare la chiusura dell’importante artesia: "Non si poteva fare altrimenti. Rischiavamo di avere la strada principale ferma per molto più tempo". L’inizio dei lavori era annunciato per il 14 febbraio ma l’apertura del maxi cantiere è poi slittata. I lavori interesseranno via Roma, la strada principale delle Capanne, dove Gaia ha intenzione di mettere mano a una rete idrica bisognosa di un restyling. Un interventoo che costerà circa mezzo milione di euro, e le ruspe dovrebbero concludere i lavori entro aprile. Importanti novità anche per il mercato settimanale: piazza Bertagnini sarà liberata per dare modo alle auto che arrivano dalla piazza di svoltare verso Massa e avere parcheggi a disposizione. Il mercato sarà quindi posizionato al parcheggio dov’è il distributore vicino alla statua dedicata alle vittime della II guerra mondiale.

Il cantiere occuperà circa 500 metri di strada. L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e consultare i canali ufficiali per gli aggiornamenti relativi alla viabilità.

Per ulteriori dettagli sulla nuova viabilità è possibile consultare il link https://www.comune.montignoso.ms.it/c045011/po/mostra_news.php?id=2722&area=H