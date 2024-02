La riscossa del mercato locale: "Appello per aumentare i banchi"

Era un mercato storico, composto da ambulanti che arrivavano dall’intera Lunigiana. Presto tornerà a essere quello di un tempo, grazie all’impegno di commercianti che hanno a cuore la Valle del Lucido. Siamo a Monzone, Comune di Fivizzano, dove le attività sono davvero poche. Le persone, se vogliono fare la spesa, sono costrette a spostarsi. Giovedì è giorno di mercato: per ora ci sono solo 6 ambulanti, che però si stanno impegnando affinché il mercato settimanale torni a essere quello che un tempo si svolgeva in piazza ‘Sasi’.

Capofila del gruppo un appassionato commerciante, Andrea Lagomarsini, che un tempo frequentava il mercato di Monzone e lo ricorda bene. Ha da poco lanciato una pagina Facebook, ‘Il mercato del giovedì di Monzone’ che conta oltre 1650 amici. "Sono tornato alcuni mesi fa, dopo tanti anni, al mercato a Monzone - racconta - La crisi e il Covid hanno lasciato il segno e i pochi banchi si sono spostati in piazza della stazione. Ho deciso, con gli altri, di provare a rilanciarlo: molte attività in paese hanno chiuso, quello che offriamo noi è un servizio importante per i cittadini, soprattutto per gli anziani o per chi non ha la patente". La campagna di informazione è cominciata, oggi gli ambulanti distribuiranno volantini ai clienti, ai residenti, ai colleghi, sperando che altre persone possano unirsi a loro. "Per ora ci sono il mio banco di abbigliamento - aggiunge - articoli casalinghi, abbigliamento militare, formaggi e altro. Purtroppo il giovedì ci sono i mercati di Sarzana e Carrara, che sono più frequentati. Sarebbe bello se riuscissimo a farlo ripartire, anche se per ora non facciamo grandi incassi, speriamo con la bella stagione di aumentarli, magari portando frutta e verdura o scarpe". Le persone si sono affezionate agli ambulanti, ogni giovedì mattina scendono in strada a fare acquisti. "La gente è interessata e merita la nostra presenza - aggiunge Lagomarsini - ci confessano di essere felici e ci trattano come persone di famiglia. Una signora in particolare si impegna a comprarmi una maglietta ogni settimana, per paura che non torniamo più".

Stessa iniziativa a Equi Terme, dove una volta al mese si svolge un piccolo mercato, un servizio alla cittadinanza confermato dal vicesindaco di Fivizzano Giovanni junior Poleschi. "Siamo contenti dell’iniziativa - dice - e ringraziamo gli operatori che cercano di valorizzare il territorio. Quello di Monzone è un mercato storico, confidiamo nell’incremento degli ambulanti. Coprono una parte di mercato che non esiste più, si crea inoltre un rapporto diretto con la popolazione".

Monica Leoncini