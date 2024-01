La ’rinascita’ di Giovanni Allevi. Parte da Massa il suo nuovo tour

Appuntamento da non perdere, il 9 febbraio, al Guglielmi. Dopo una lunga battaglia contro il mieloma, infatti, il compositore Giovanni Allevi torna in tour e il primo concerto si terrà proprio nel teatro massese. Una data che segna l’inizio della sua rinascita. Si intitola ’Piano Solo Tour’ ed è la serie di concerti che vedrà il celebre pianista salire sui palcoscenici di tutta Italia soltanto in compagnia del suo pianoforte a coda, per uno spettacolo della durata di circa due ore. Una vera e propria estasi per le orecchie degli spettatori, festeggiando con l’artista il suo ritorno. La... data zero sarà come detto il 9 febbraio al teatro Guglielmi poi scatterà il tour che andrà avanti fino a maggio. Un tour che era già nell’aria quando, attraverso Instagram (dove conta 198.000 followers), l’8 dicembre scorso Allevi ha annunciato un nuovo singolo, ’Tomorrow’, dedicato agli attivisti di Youth4Climate. Si tratta di un brano presentato in un contesto d’eccezione: la Cop 28 di Dubai, in occasione della Giornata dei Giovani. In questi nuovi concerti Allevi condurrà per mano gli spettatori sulle note emozionanti e romantiche che caratterizzano la sua musica. Si tratta di un evento musicale che vuole quasi esprimere gratitudine a tutti i fan che hanno aspettato di rivivere le coinvolgenti atmosfere che solo il pianista riesce a creare quando si trova su un palco con il suo piano. Dei fan che non hanno mai smesso di attendere positivi risvolti sulle sue condizioni di salute e hanno seguito l’hashtag da lui stesso lanciato su Facebook (dove vanta 529k seguaci) #tornopresto. E anche se la lotta contro il mieloma multiplo, che gli è stato diagnosticato nel giugno del 2022, non è del tutto vinta, la promessa è stata mantenuta. Dopo Massa, Allevi sarà a Parma (12 febbraio), Pescara, Brescia, Padova, Roma, Taranto, Ravenna, Varese, Trento e Milano.

Nato nel 1969 ad Ascoli Piceno, Giovanni Allevi è un compositore, direttore d’orchestra e pianista italiano che ha stregato il mondo con le sue note. Diplomato in composizione e pianoforte e laureato in Filosofia, Allevi appare come una persona molto candida e semplice, di cui parallelamente non si può non constatare un’elevata statura accademica. Grazie alla sua arte, sono tanti i giovani che si sono avvicinati alla musica colta ma anche alla composizione. Essendo un vero e proprio innovatore, tra i suoi obiettivi artistici c’è quello di mettere le basi per una nuova musica classica contemporanea. Un obiettivo che non è stato fermato dalla brutta malattia che lo ha costretto a letto. Il carattere timido e schivo non gli ha impedito di essere perfettamente a suo agio sui palcoscenici. Lo stesso è accaduto di fronte a prestigiose orchestre sinfoniche come quella, ad esempio, della Città Proibita di Pechino, dove naturalmente, non ha mancato di presentarsi in tutta la sua naturalezza, in jeans e maglietta. Una vera e propria rockstar, a cui la Nasa ha persino dedicato una asteroide, la giovanniallevi111561, nel 2002.