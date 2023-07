La rinascita della colonia Parte la conferenza sul progetto di recupero della ex “Ugo Pisa”

di Francesco Scolaro

Un mese circa per fare un importante passo in avanti verso la ristrutturazione, il recupero e la riqualificazione della ex Colonia Ugo Pisa e il parco che la circonda. Il progetto ‘ Colonia Amica’, del valore di 15 milioni di euro, è finanziato tramite risorse del Pnrr attraverso il bando Pinqua. Ora per il 18 agosto alle 10 è stata convocata la Conferenza di servizi per l’approvazione del progetto di opera pubblica di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale. Convocazione fatta indetta dal dirigente comunale Fabrizio Boni con avviso pubblico e contestuale richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (Burt) per l’attivazione automatica della procedura di variante al Regolamento urbanistico di Massa. I soggetti interessati potranno presentare osservazioni al progetto fino al 3 agosto. Le osservazioni arrivate nei termini saranno poste all’attenzione della Conferenza dei servizi nell’ambito della quale i soggetti competenti esprimeranno le proprie deduzioni. La variante assumerà efficacia dopo la deliberazione consiliare con la quale verrà poi preso atto della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi.

Una riqualificazione mirata a ricucire gli edifici che costituiscono la grande area, unendo i sei immobili posti nella zona centrale lato mare del Parco e la passerella di collegamento tra questa zona e il fronte mare, nonché l’area dell’ex Colonia. Passerella che non sarà più solo ponte di collegamento sopraelevato fra due strutture ma anche una sorta di ‘pontile’ con affaccio sul mare. Il progetto vede inoltre il recupero di altre due strutture. Una è l’ex Villa Ala che si trova lato Viareggio rispetto alla grande pineta, di fronte alla sede chiusa dell’alberghiero Minuto, e dove si vuole realizzare un “dopo di noi”. La seconda è destinata ad opere di edilizia sociale ed è ubicata all’esterno del parco, in una zona poco distante, precisamente in via delle Tortore, località Partaccia. Nella struttura che si trova su area demaniale, oltre la strada, troveranno spazio il Museo del Mare e il Centro di socializzazione per anziani e per giovani oltre a una zona ristorazione.

Nel blocco principale all’interno del parco la Casa dello Studente e nei locali di servizio all’area, destinata in gran parte a ospitare il convitto dell’alberghiero. Poi spazi sociali per i giovani e punto ristoro. Importanti novità anche sulle attrezzature sportive. Si prevede infatti la realizzazione di due campi da padel, uno da beach volley, due campi da bocce, un campo multidisciplinare per basket e pallavolo e due campi da tennis. Sarà inoltre riqualificato il campo da baseball e softball con la creazione di una nuova tribuna sopraelevata sotto cui realizzare gli spogliatoi. Ma veniamo al verde e alla pineta, che sono state anche al centro di feroci polemiche: è previsto un diradamento delle piante, conservando quelle più dritte e robuste, eliminazione delle piante di robinia, rinnovo del pino marittimo con tagli e scarificazioni che ne favoriscano la disseminazione naturale e messa a dimora di pino o domestico o leccio, di almeno 1 anno di età, e nelle zone più lontane dalla costa messa a dimora di ontani, frassini o farnie. Nuova attrezzatura per il percorso vita e aree per bambini e ragazzi. Infine un nuovo parcheggio da 70 posti auto all’interno del perimetro dell’Ugo Pisa con accesso da via delle Pinete.