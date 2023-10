La Provincia è la più ’anziana’ della Regione

La popolazione in Toscana al 31 dicembre 2021 ammonta a 3,66 milioni di residenti, in calo dello 0,8% rispetto al 2020 (-29.674 individui) e dello 0,2% rispetto al 2011: è quanto emerge dall’ultimo censimento di Istat. Il tasso di mortalità è rimasto pressoché stabile, passando dal 13,0 per mille del 2020 al 12,9 per mille del 2021. Il report sottolinea come si sia alzata l’età media rispetto al 2020: da 47,4 a 47,7 anni. Prato e Pisa sono le province più giovani (rispettivamente 45,6 e 46,9 anni), mentre Grosseto e Massa Carrara quelle più anziane (oltre i 49 anni). Per quanto riguarda il tasso di istruzione, gli analfabeti e gli alfabeti senza titolo rappresentano il 3,8% dei residenti.