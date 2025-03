La protesta di studenti e genitori

Agli studenti dello Zaccagna non piace l’intervento che l’assessore regionale Alessandra Nardini farà stamani in occasione del convegno contro le truffe organizzato da Cna nell’istituto. I dettagli nelle parole di Serena Ribolini, presidente del consiglio d’istituto dello Zaccagna Galilei. "È davvero inaccettabile che in un contesto scolastico in cui le strutture sono inadeguate, con gravi carenze che mettono a rischio la sicurezza – scrive Ribolini –, venga dato più spazio a un tema teorico, ma non altrettanto urgente, rispetto alla sicurezza concreta che riguarda ogni giorno la scuola. La priorità di un assessore con delega all’istruzione non dovrebbe essere promuovere interventi che, pur essendo tematiche rilevanti, sembrano più una mossa di propaganda politica che una risposta alle necessità. La sicurezza non è solo prevenzione dalle truffe online, ma riguarda la qualità delle strutture e dei servizi offerti. Le nostre aule sono inadeguate e le strutture scolastiche sono a rischio di cadere. Questi sono i veri problemi da affrontare con azioni concrete. Ringrazio Cna per affrontare temi così importanti, ma purtroppo la presenza di queste personalità ci ha davvero indignato, poiché non hanno mai dato attenzione ai nostri edifici che sono davvero in uno stato di non sicurezza. Sorprende anche il fatto che il presidente della Provincia si scomodi per venire a dire qualcosa su questo tema, mentre non ha mai avuto tempo né interesse a fare un incontro con i ragazzi, né – conclude Ribolini – a dedicarsi davvero alle necessità reali della nostra scuola".