"La Prada, una pista per gimcane"

Maurizio Bertolini di ‘Avenza Resiste’ torna a dare battaglia all’amministrazione comunale per il degrado di Avenza. Nello specifico l’ex presidente della Circoscrizione si riferisce alla mancanza di manutenzione delle strade del quartiere La Prada. "Una storia di ordinaria mancanza di manutenzione proprio davanti alle scuole medie ’Leopardi’ – scrive Bertolini –, dove transitano allievi, familiari, docenti e personale, e dove peraltro insistono attività commerciali. Da anni il manto stradale si presenta in uno stato vergognoso. Durante le giornate di pioggia, anche lieve, si formano ampie pozzanghere che rendono impossibile il transito pedonale e in caso di passaggio di auto a velocità anche non sostenuta, si creano spruzzi d’acqua fangosa poco piacevole per i malaugurati passanti". "La situazione è grave anche nelle giornate soleggiate – prosegue l’ex consigliere di Circoscrizione –, dove è ben visibile la presenza di confusi ‘dossi’ naturali, creati dalle radici affioranti, che mettono a dura prova gli ammortizzatori dei veicoli, costituendo un pericoloso trampolino per le due ruote o inciampo per i coraggiosi pedoni. Molti residenti hanno fatto presente il problema, che è ormai diventato una vera e propria situazione di pericolo per tutti, ma nessuno si è finora attivato, cosa si aspetta? Non vorremo arrivare al fatidico ‘ve l’avevamo detto’ che non consola. Chiediamo che i cittadini residenti e non, chi frequenta la scuola o le vicine attività commerciali vengano messi nelle condizioni di transitare in sicurezza e senza docce, oppure proponiamo al Comune di fare lì una pista per gimcane – conclude Bertolini –, dotando il percorso di opportuni cartelli e attrezzature, così da farne un punto di riferimento per gli amanti della disciplina sportiva, così tanto per non perdere l’occasione di sorridere di una situazione di degrado protratto".