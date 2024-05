La Porsche Italia sceglie Colonnata. Tutti a pranzo al ristorante Venanzio

La Porsche Italia in trasferta a Colonnata per pranzare al ristorante Venanzio di Alessio Lucchetti. Di ieri la sfilata di sedici modelli della nota casa automobilistica tedesca, che da Pietrasanta hanno raggiunto il borgo di Colonnata per assaggiare i piatti del ristorante Venanzio, famoso nel mondo quasi come il lardo. I sedici modelli extra lusso hanno potuto parcheggiare nella piazza del paese grazie ad uno speciale permesso e sono stati tenute d’occhio per tutto il tempo dalla security della Porsche e da una guardia giurata. In piazza dal classico modello Carrera che parte da 142mila euro alla grintosa Macan (73mila euro la base) passando per la 911 (127 mila euro), anche in versione cabriolet da 150mila euro. Centinaia i turisti che hanno raggiunto il borgo oltre ai proprietari delle Porsce, un via vai che in poco tempo ha fatto registrare il tutto esaurito nei vari ristoranti e larderie, a conferma che Colonnata e il suo lardo hanno un richiamo turistico molto forte con i negozi e le varie attività tutte aperte. A rendere unica la giornata anche la bella giornata di sole, che ha permesso di pranzare all’aperto e di immortalare scroci panoramici di Colonnata. I sessantadue ospiti di Venanzio hanno optato per il menu tipico formato da sei antipasti, due primi e un dessert, il tutto annaffiato dal vino rosso ‘Chiave di Volta’ dall’azienda agricola Cima. Gli antipasti erano composti da polenta caramellata con salsa di radicchio e taleggio, parmigiana di melanzane, verzette di ricotta, tortino di cippollotti freschi e riso, crostini con lardo e dadolata di pomodorini e crostini con lardo e acciughe. Poi altri piatti con i prodotti tipici.

Alessandra Poggi