La poesia a Villa Cuturi. In scena il concorso ’Le Ali’

Il circolo Mcl – Aghinolfi aps, organizza a Villa Cuturi a Marina di Massa la terza edizione del premio Internazionale "Le ali" suddiviso in tre sezioni: arti visive, poesia inedita, narrativa inedita. L’evento è in programma oggi pomeriggio alle ore 17 con l’inaugurazione della mostra. Alla manifestazione partecipano pittori, poeti e scrittori italiani e stranieri, europei e non.

Viste le molte richieste di partecipazione il numero dei finalisti è stato aumentato rispetto al bando iniziale: 21 per le arti visive, 12 per la poesia inedita, 5 per la narrativa inedita. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Palma di Massa 7 giovani studenti saranno presenti con le loro opere. Il premio ha avuto il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa. Come detto, il premio si apre il 22 giugno alle 17 con l’inaugurazione della mostra che nei giorni successivi resterà aperta fino al 28 giugno con gli orari10-12.30 e 18-20. Il 26 giugno alle ore 21 insieme alla Compagnia Trovattori, presentiamo un evento scenico dal titolo "Omaggio a Puccini. il pianoforte racconta", saranno eseguiti brani del maestro e recitati momenti della sua vita.

A conclusione del premio, il 29 giugno alle 10, nei giardini di Villa Cuturi, inizierà la cerimonia di premiazione. "Il premio – spiega il presidente Giuliano Pietro Baracchini - si è ormai inserito in un contesto artistico-culturale che tende a valorizzare in generale la Toscana ed in particolare il territorio apuano invitando a partecipare artisti, poeti e scritto promuovendo il premio anche all’estero al fine di far conoscere questo territorio".