La pesca sportiva al camposcuola. Attesi atleti da tutto il mondo

Per quattro giorni Carrara è la capitale mondiale di pesca a casting, la pesca in terra con la mosca (di precisione, di distanza e di spinning canna corta) per masters. La manifestazione è stata illustrata nella sala del Coni, presenti il prefetto Guido Aprea, l’assessore comunale allo Sport Lara Benfatto, il delegato provinciale Coni Vittorio Cucurnia, il vice presidente pesca di superficie e consigliere federale Stefano Sarti, i presidenti regionale e provinciale della federazione pesca sportiva, rispettivamente Massimo Mecattti e Massimiliano Giacich (ct della nazionale under 21 di surf casting).

Al mondiale partecipano 65 atleti in rappresentanza di 12 nazioni. Oggi (dalle 17) corteo delle squadre da via Rinchiosa a largo Marinai d’Italia dove ci sarà la cerimonia inaugurale. Da domani e fino a sabato le gare al campo scuola dalle 9 e dalle 15. "E’ la prima volta che l’Italia ospita un mondiale di casting e per noi è una scommessa nata a febbraio in Sud Africa. Doveva tenersi in Polonia, ma per ragioni politiche hanno chiesto a noi di organizzarlo - ha detto Sarti –. La federazione italiana conta oltre 3000 società e 297.000 tesserati (in provincia ci sono 35 società e 1600 atleti), siamo la quarta federazione del Coni ma con i 327 podi del 2023 siamo la più medagliata oltre ad essere l’unica riconosciuta anche dai ministeri di Ambiente e Interni".

Per il prefetto Aprea è una iniziativa di valenza per tutto il territorio, anche motivo di orgoglio perchè le istituzioni hanno saputo fare squadra: "è importate avvicinare i giovani allo sport che vuol dire aria e principi sani, lontano da social e cellulari. La pesca educa al rispetto dell’ambiente". "Non è solo un evento sportivo in un campo scuola che si presta bene alla manifestazione, ma è anche una opportunità turistica – ha aggiunto Benfatto – gli organizzatori si sono spesi con passione e determinazione, è uno sport poco conosciuto ma che farà conoscere le bellezze di Carrara, una occasione per uscire dagli sport tradizionali". Per Mecatti è una disciplina da portare nelle scuole: "in Italia è uno sport nuovo, richiede precisione, coordinazione e concentrazione". "Ospitare questo mondiale è una soddisfazione per tutti e da questi campionati sul territorio ci sarà una ricaduta di 40mila euro" ha aggiunto Cucurnia. Nella pesca casting non ci sono esche vive e non ci sono pesci, solo bersagli da centrare con mulinelli e canne speciali. Quello che inizia oggi a Marina è l’11esimo campionato mondiale di pesca casting.