La Open Arms riprende il largo dopo il fermo

La nave ong Open Arms è in manovra per lasciare il porto di Marina di Carrara e dirigersi a Siracusa dopo essere stata ferma per 25 giorni in banchina dopo lo sbarco in Toscana di 196 migranti il 22 agosto. La nave poi era stata sottoposta a fermo amministrativo di 20 giorni per aver violato il decreto Piantedosi che vieta i salvataggi multipli. Una violazione costata anche il pagamento di alcune migliaia di euro di ammenda. Alcuni giorni fa c’era stato un primo tentativo di partenza, interrotto quasi subito a causa di una piccola anomalia a bordo della nave per cui poi la Open Arms ha urtato contro la banchina, costringendo l’equipaggio per ragioni di sicurezza a posticipare ulteriormente la partenza.