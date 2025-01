La nuova pastorale con l’insediamento dei parroci don Maurizio e don Alessio

Oggi si insedia la nuova zona pastorale di San Sebastiano e San Pio X a Massa. La celebrazione, presieduta dal vescovo Mario Vaccari, fissata alle 18 nella chiesa di San Sebastiano. "La decisione nasce con l’intento di rispondere alle necessità spirituali e pastorali delle nostre comunità – aveva spiegato in una lettera il vicario generale, don Marino Navalesi – segno di unità e rinnovamento per la nostra Chiesa, come ben illustrato nella lettera pastorale del nostro vescovo". Per la nuova zona pastorale sono stati designati parroci in solidum don Maurizio Manganelli e don Alessio Bertocchi, che collaboreranno con padre Sergio Sessa e il diacono Alessandro Ricci. Nella lettera poi i ringraziamenti a don Daniele Ferrari e a don Giulio Rossi che rimarranno a disposizione.