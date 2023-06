La nuova musica dei dj Saintpaul e Pedonese

È uscito ‘Ay Papi’ il nuovo brano dei dj Saintpaul e Luca Pedonese, che si appresta a diventare il tormentone dell’estate. Il brano è stato inciso all’interno dello studio di registrazione ‘The hub studios’ di Saintpaul (Paolo Signanini), da cui sono passati artisti di rilievo e in cui sono stati realizzati progetti di successo assoluto, come per esempio i dischi d’oro e di platino ottenuti con Blind ‘Cuore Nero’ (oltre 25milioni di plays, doppio disco d’oro e platino), Blind ‘Cicatrici’ (oltre 3milioni di streaming), Eliza G ‘The Other Half Of Me’ (Eurovision selezione Romania, semifinale). Il brano di Saintpaul e Luca Pedonese nasce da tante ore passate insieme in console, e restituisce un mix di gusti e generazioni, in una traccia dal sapore latin tech e riff di tromba, che rende riconoscibile il brano.

"Quando eravamo in studio ascoltando e riascoltando il brano – raccontano i due dj - sentivamo la necessità di una frase vocale che lo rendesse ancora più immediato, e così scherzando è nata la frase Ay Papi. Da quel momento in poi è diventato il titolo e lo slogan perfetto. La produzione è stata divertente, ma curata in ogni dettaglio. La nostra regola principale, quando facciamo musica, è da sempre quella di divertirci e far passare questa spensieratezza. La musica in certi momenti è un flusso continuo, è in quegli attimi che tutto nasce. Dopo diventa tecnica, ma in quei momenti tutto deve essere istintivo".

A.P.