La nuova clinica veterinaria. Taglio del nastro nel mega centro dedicato agli amici 4 zampe

Festa con i clienti, con musica e aperitivo, ieri pomeriggio alla nuova Clinica veterinaria apuana. La rinnovata struttura, uno spazio di circa 750 metri quadrati in via Arezzo, dentro i locali dove una volta c’era il bowling, vicino all’uscita dell’autostrada, ha visto ieri il taglio del nastro ufficiale, con tanto di istituzioni presenti per un saluto e un brindisi. Oltre al direttore della clinica, Luciano Borghetti, insieme allo staff della clinica e tanti clienti e invitati, era presente anche la vicesindaca Roberta Crudeli. La clinica fa parte del circuito nazionale Anicura con oltre trenta sedi in Italia, di cui tre in Toscana, compresa ovviamente Carrara, ed è già operativa a tempo pieno da alcune settimane, con grandi spazi e servizi di nuova tecnologia per gli animali, articolati in numero maggiore rispetto alla precedente struttura dove operava Borghetti.

La clinica ha messo inoltre a disposizione, oltre a diverse sale dedicate a qualsiasi tipo di analisi necessaria per la cura degli animali, anche un importante servizio di pronto soccorso aperto 24 ore su 24, in modo costante, con incluso un parcheggio esterno di circa 40 posti auto. "Una struttura così bella e accogliente - commenta Roberta Crudeli - è veramente bello sapere sia sul territorio. Ci sono tanti servizi e anche il pronto soccorso rappresenta un ulteriore arricchimento del servizio". La gestione operativa è stata pensata nei minimi dettagli, con un sistema studiato ad hoc per razionalizzare il più possibile l’esperienza degli animali e dei loro proprietari, con ad esempio l’accettazione separata per cani e gatti, più altri accorgimenti mirati al benessere degli animali.