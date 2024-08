La ’Notte del circo’ in piazza a San Carlo tra magia e mangiafuoco

Stasera, alle 21.30, a San Carlo Terme, c’è la ’Notte del circo’ a cura di Massimo Minucci Pugno di fuoco. Arriva ’Il carretto del giocoliere’, spettacolo di giocoleria, magia e mangiafuoco di Sem Fuego (nella foto). Appuntamento in piazza per grandi e piccini. Un evento dedicato alle abilità circensi combinate con l’arte teatrale. Un’occasione per gli spettatori di tutte le età di condividere la magia dello spettacolo dal vivo in un’atmosfera unica. Lo spettacolo fa parte del ’Teatro prêt-à-porter’, una rassegna nella rassegna, ’Palcoscenici stellati’, con burattini, maghi circensi, pensata per i borghi massesi e la costa e dedicata ai ragazzi e alle loro famiglie.