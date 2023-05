La necessità di sinergia sui grandi temi

Persiani o Ricci? Centrodestra o centrosinistra? Divisioni, cambi di casacca, civismo, sembrerebbero non rendere la scelta così netta domenica e lunedì quando i massesi decideranno il sindaco dei prossimi 5 anni. Intanto loro, i cittadini, si trovano ad affrontare problemi quotidiani, con alcuni dei quali fanno i conti da tempo immemore. Abbiamo provato allora a vedere le differenze programmatiche tra Francesco Persiani ed Enzo Ricci, evitando i temi sui quali il Comune non svolge un ruolo primario. Su quelli è inevitabile un’univocità di intenti e una concretezza di azione da parte di tutta la politica, a tutti i livelli, di tutti i colori. Perché Massa può essere davvero una risorsa. Non solo per Massa.

Emanuela Rosi