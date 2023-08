La nave Open Arms con 196 migranti arriverà a Marina di Carrara

Marina di Carrara (Massa Carrara), 19 agosto 2023 – Assegnato al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) lo sbarco di 196 migranti a bordo della nave ong Open Arms. La nave è attesa tra lunedì e martedì prossimi e sta al momento risalendo il mar Tirreno.

Le operazioni di accoglienza saranno coordinate dalla prefettura che ieri ha convocato una riunione organizzativa. I migranti, seguendo ormai un protocollo collaudato, saranno fatti sbarcare e poi saranno accompagnati al complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per le visite mediche e l'identificazione. Saranno quindi smistati per i vari centri di accoglienza. Questo è il sesto sbarco al porto di Marina di Carrara dall'inizio dell'anno. L'attracco è previsto in banchina Fiorillo.

La prima nave ad attraccare nello scalo apuano è stata, il 30 gennaio scorso, la Ocean Viking di Sos Méditerranée con 95 persone a bordo, quindi, il 19 aprile e il 5 giugno, è stato il turno della Life Support di Emergency rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo e, infine, il 7 e il 19 luglio la Geo Barents di Medici senza frontiere con 196 e 214 persone. «Carrara c'è, c'è sempre stata e ci sarà sempre anche in futuro per prestare accoglienza a chi fugge da guerre e fame - dice la sindaca di Carrara Serena Arrighi -. Tutti i migranti a bordo della Open Arms una volta a terra saranno accompagnati a Imm-CarraraFiere dove riceveranno cure e assistenza secondo un protocollo che in questi mesi, sotto la guida della Prefettura, abbiamo sempre più affinato».