La nautica fa... scuola. Formazione per i giovani

Nautica e formazione, il Comune di Massa ci riprova e partecipa di nuovo al bando di confinanziamento regionale per un progetto chiamato ‘On Board!’ che coinvolgerà come partner privato l’azienda Gct33 Srl di via Dorsale, meglio conosciuta sotto il profilo commerciale come “Yachtalia”, di cui è Ceo, o amministratore delegato, Paolo Tazzini. D’altronde la nautica sembra essere uno degli sbocchi principali per l’economia del territorio ed è chiaro che non può che essere positivo avvicinare impresa e formazione. E’ con questo obiettivo che il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha presentato un progetto all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, per intercettare un finanziamento che possa dare gambe al progetto ‘On board’ per il secondo anno consecutivo.

La prima ipotesi era stata bocciata dalla Regione con la motivazione delle vicine scadenze elettorali che avrebbero potuto mettere in crisi la fattibilità del progetto stesso e visto quel che è successo a marzo, con la sfiducia, la valutazione è stata molto aderente alla realtà. Ma ora Persiani, rieletto, può provarci di nuovo e a maggio c’è la foto che immortala l’incontro all’interno di “YachtITalia”. L’idea di fondo è quella di realizzare un percorso formativo nelle scuole, con i giovani, per riuscire ad avvicinare la formazione al settore della nautica dove le prospettive di assunzione e di crescita oggi sono più importanti che passato.

Un progetto partecipativo che coinvolge giovani, scuole e imprese del territorio con lo scopo di creare nuove opportunità formative e lavorative e valorizzare l’economia e le eccellenze locali. ‘On board’ prevede una serie di azioni in grado di coinvolgere i giovani interessati a intraprendere percorsi di sviluppo professionale nel settore della nautica. Rivisto però il costo, al ribasso, come da suggerimenti degli uffici regionali: in tutto 22.000 euro con cofinanziamento a carico del Comune del 15 per cento. Lo scopo finale di ‘On board’ è riuscire a capire come ‘trattenere’ i giovani sul territorio limitando anche il fenomeno che oggi spinge tanti a cercare fortuna altrove, mentre le aziende che qui lavorano sono costrette magari ad assumere personale che arriva da fuori provincia.

FraSco